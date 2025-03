Thesocialpost.it - Uomo muore in casa, trovato con ferite alle testa: “Possibile omicidio”

Leggi su Thesocialpost.it

Un nuovo caso discuote la tranquillità di Valbrembo, piccolo comuneporte di Bergamo. Nella mattinata di domenica 9 marzo, all’interno di un’abitazione di via Rossini, in un quartiere residenziale e a fondo chiuso, è stato rinvenuto il corpo senza vita di undi nazionalità italiana, nato nel 1967.compatibili con un’aggressioneSecondo quanto trapelato dagli investigatori, l’presentavaalla, che sembrerebbero essere compatibili con un’aggressione compiuta con un corpo contundente. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, ma la scena del crimine suggerisce un atto di violenza.Le indaginiSono in corso i rilievi scientifici da parte degli esperti per ricostruire quanto accaduto. Le indagini sono affidate alla Procura della Repubblica di Bergamo e vengono condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Bergamo, con il supporto del Norm della compagnia di Zogno e della stazione dei carabinieri di Villa d’Almè.