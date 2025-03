Isaechia.it - Uomini e Donne, ecco com’è cambiata Martina De Ioannon nel corso degli anni: le foto a confronto

Leggi su Isaechia.it

Deè sicuramente stata una delle troniste più amate delle ultime stagioni die la sua storia d’amore con Ciro Solimeno, scelto all’interno del programma, sta facendo sognare i fan che li hanno seguiti con affetto e curiosità all’interno del dating show di Canale 5.Nell’ultimo periodoè stata spesso al centro del gossip e si è molto parlato della giovane romana non solo in relazione alla sua vita sentimentale, che nell’ultimo anno è stata sotto i riflettori, ma anche in relazione ad alcuneche la ritraggono quando era più piccola.Il settimanale Novella 2000, infatti, ha scovato un’immagina diquando era più giovane, sottolineando come alcuni telespettatori abbiano notato delle differenze tra l’immagine scattata al tempo e quelle di oggi.