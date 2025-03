Quotidiano.net - Unione delle Camere Penali: Difendere l'autonomia giudiziaria contro le aggressioni verbali

"L'e l'indipendenza della funzionevanno garantite, tutelate e difese non solo in quanto principi costituzionali ma anche nell'esercizio quotidiano della giurisdizione. La critica e il dissenso rappresentano il fondamento di ogni confronto democratico, ma incontinentiche esulano del tutto dal merito tecnicodecisioni giudiziarie, costituiscono una grave lesione all'immagine stessa della giurisdizione". Così in una nota l'in merito al nuovo stra governo e magistratura dopo la sentenza della Cassazione sui risarcimenti del governo ai migranti della nave Diciotti.