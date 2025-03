Sport.quotidiano.net - Unahotels-Trapani 89-94, Reggio lotta ma i 2 punti li prendono i siciliani

Leggi su Sport.quotidiano.net

Emilia, 9 marzo 2025 – L’ma alla fine deve arrendersi a unache, alla distanza, si rivela superiore ai biancorossi, più tonica fisicamente nel complesso e, soprattutto, più lucida nelle letture nel momento decisivo della contesa. Niente drammi, va detto subito, ma certo i 4530 del PalaBigi sognavano un epilogo diverso, anche se capitan Vitali e compagni non hanno complessivamente demeritato. Semplicemente gli avversari si sono dimostrati più forti. La Pallacanestro Reggiana tuttavia, per l’ennesima volta, ha dimostrato di essere una squadra che non si arrende mai. E questo fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Che l’incontro sia già da clima playoff lo testimonia il nervosismo con cui entrambe le squadre scendono in campo: commettendo errori in serie, pur dopo buone letture.