Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, servono elmetto e scudo. Limita il cecchino Galloway e vinci

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Per un pugno di dollari". Con il pistolero che, in questo caso, non è Clint Eastwood, ma Langston. È questo il titolo del film-partita che oggi vedrà ilfuggito a Trapani tornare in quel ‘PalaBigi’ che lo aveva accolto e fatto re. È storia nota: dopo aver speso parole al miele sulla città, sul club e perfino sull’erbazzone e sulle piste ciclabili, l’ex Nba è finito nella squadra neopromossa allestita dal presidente Antonini, deludendo i tifosi che avevano creduto a un addio solo in caso di una chiamata da un team di Eurolega. Reggio lo ha aspettato per diversi mesi, fino a fine luglio visti gli impegni con Team Usa, poi ha dovuto prendere atto che i soldi e il sole della Sicilia avevano avuto la meglio. I fischi che pioveranno al suo indirizzo non dovranno quindi sorprendere né scandalizzare nessuno.