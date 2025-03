Iodonna.it - Una storia utile anche a noi, per ricordarci di quanto sia bella e importante la nostra libertà, che non ci accorgiamo neppure di avere

Aziza Naderi è una studentessa afghana da poco arrivata in Italia. La suaè stata raccontata prima in un reportage di Pamela Ferlin sul Corriere del Veneto nei giorni della presa di Kabul da parte dei talebani, poi da un libro, In questa notte afgana, edito da Piemme. Il coraggio delle donne afghane: sfidano il regime talebano per chiedere maggiori diritti X Aziza voleva fuggire.