Iltempo.it - Una sedia per dirigenti: 600 euro. Ecco le spese di Ama per l'arredamento

Leggi su Iltempo.it

Quattromila e duecentoper arredare la stanza di un dirigente, poco più di tremila per l'ufficio di un responsabile «operativo». È la cifra che Ama è disposta a spendere per comprare mobili, tavoli e sedie (di pelle se «direzionali», più modeste, di tessuto, quelle destinate ai funzionari più bassi in grado) tramite il bando appena pubblicato e che, peri prossimi tre anni, prevede una spesa totale di 795 mila. L'azienda potrà ordinare quantità inferiori ma anche superiori rispetto a quanto previsto nell'appalto, a seconda delle esigenze, e potranno essere richiesti arredi «aggiuntivi» ma in generale c'è già un'idea chiara di quanto e per cosa si vuole spendere. Servono ad esempio 25 scrivanie «direzionali» (quelle dei manager) per cui l'azienda è disposta a sborsare fino a 660ciascuna, sperando che i partecipanti alla gara offrano un po' di sconto.