Ilfattoquotidiano.it - “Una ragazza di 16 anni scomparsa è stata trovata smembrata, dopo aver incontrato un uomo su un’app di incontri”: in carcere una coppia della Florida

Un caso di omicidio che ha scosso la. Come riporta People, laSteven Gress (35) e Michelle Brandes (37) è finita incon una accusa tremenda. Infatti i due avrebbero commesso un omicidio efferato nei confrontisedicenne Miranda Corsette, che avrebberotramitedi.La vittima èrapita e il corpo “è stato lasciato smembrato in un cassonetto, circa due settimanela sua prima denuncia diil 24 febbraio”, come riporta la polizia.La polizia ha detto, che secondo le indagini, il sospettato Steven Gress avrebbeCorsette sudie l’avrebbe convinta a incontrarlo a casa sua a St. Petersburg il 14 febbraio.“lola prima volta, Corsette è tornata a casa e poi il giornoè tornata a casa sua”, ha riferito la polizia.