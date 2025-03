Lopinionista.it - “Una piazza per l’Europa”, aderisce anche Edoardo De Angelis

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Crescono di giorno in giorno, di ora in ora, le adesioni alla grande manifestazione popolare “Unaper, tante città un’unica voce”, in programma sabato 15 marzo, alle ore 15, indel Popolo a Roma. In adesione e sostegno all’evento di Roma, promosso dai sindaci che hanno raccolto l’appello di Michele Serra lanciato sulle pagine del quotidiano ‘La Repubblica’, ci sonointellettuali, studenti e associazioni di Palermo, che si sono mobilitati per un sit-in in programma domenica 9 marzo.Alle tante adesioni si aggiunge quella del cantautoreDe, sempre attento alle tematiche sociali e politiche, e spinto dagli ultimi avvenimenti mondiali e dal messaggio della manifestazione “per proteggere le fondamenta sulle quali è stata costruita: Pace, Libertà, Diritti, Uguaglianza, Progresso”.