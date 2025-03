Una piacevole conferma

Leggi su Ildenaro.it

di Nico Dente GattolaSettima sinfonia è il quarto romanzo di Marco Palmieri che a questo punto può essere definito semplicemente scrittore anche se nella vita quotidiana è un eccellente professionista napoletano, avvocato per la precisione.Di solito una penna non di “ razza” alla lunga esaurisce presto la propria verve creativa e quindi si trascina stancamente da un libro all’altro senza nulla da dire e questo il lettore l’avverte : ma non è certo il caso dell’ultimo libro di Palmieri “ Settima Sinfonia”.La sua natura di scrittore convive perfettamente con l’altra metà professionale senza essere mai in antitesi; tutt’altro perché conoscendolo è evidente come la sua sensibilità abbia un peso anche nella sua vita professionale e sociale.Comunque bando alle chiacchiere! Questo è un libro che ci dice tante cose: in primo luogo, come già detto, che Marco Palmieri è ormai uno scrittore vero e proprio perché se uno o due libri possono essere scritti da tutti.