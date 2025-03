Ilrestodelcarlino.it - Una domenica mattina a Riceci, aspettando il vincolo paesaggistico "anti discarica"

Pesaro, 9 marzo 2025 – Unacon la comunità di. Oggi i cittadini del luogo si sono riuniti per passare alcune ore insieme nella loro splendida vallata. C'è grande attesa per la decisione finale riguardante l'approvazione dell'iterda parte della Regione Marche, che potrebbe risolvere definitivamente la questione della. È una corsa contro il tempo, visto che l’atto amministrativo, per essere conclusivo, dovrebbe battere sul tempo una eventuale sentenza favorevole del Tar al ricorso presentato dalla società Aurora di San Marino. Nel frattempo, i residenti di queste zone si godono la bellezza della vallata, sperando di poter continuare a trascorrere infinite domeniche tra i calanchi incontaminati. Oltre alnei confronti del quale c’è grande attesa, i cittadini del Comune di Petriano e delle aree limitrofe sono infatti impegnati anche sul versante del ricorso al Tar.