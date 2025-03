Ilfattoquotidiano.it - Un viaggio tra i luoghi più pericolosi e inaccessibili del pianeta. Una guida ai siti proibiti nel mondo

Se siete alla ricerca del brivido dell’avventura, ma non volete correre alcun rischio, “101neldove non è permesso entrare” di Gianluca Barbera è quello che fa per voi. Una mappa deida evitare o ai quali è impossibile accedere in quanto severamente vietati. Alcuni interdetti per ragioni militari, politiche ed economiche.“Il– spiega l’autore di questo libro (uscito per i tipi di Newton Compton lo scorso 31 gennaio) – è pieno didel genere, oscuri, minacciosi, impenetrabili, che è assolutamente proibito visitare, fotografare o riprendere con una telecamera. A volte è la natura, a volte sono gli esseri umani a stabilire chi vi è ammesso e chi no. In ogni caso, proprio perché, suscitano in noi il desiderio di spiarli, quantomeno attraverso il buco della serratura.