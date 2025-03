Un solo nome per il post Thiago Motta | l’esonero prende quota

Leggi su Sportface.it

Non bastano le cinque vittorie consecutive in campionato a salvare, perchérimane un’opzione. Alla Cortinassa sono sempre in corso profonde riflessioni sull’operato di quest’anno e a giugno potrebbe essere rivoluzione.è arrivato alla Juventus con il compito di riportare i bianconeri ai fasti di un tempo, ma la sua prima stagione sulla panchina torinese sta vivendo più ombre che luci. Il quartoo in Serie A tiene la squadra in corsa per un piazzamento Champions, ma il bilancio complessivo non può dirsi positivo. Gli alti e bassi in campionato e le cocenti eliminazioni nelle coppe pesano come macigni su un’annata che, fino a questo momento, ha lasciato più rimpianti che soddisfazioni. L’uscita prematura dalla Champions League per mano del PSV Eindhoven è stata un colpo durissimo.