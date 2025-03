Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, trame UPAS di lunedì 10 marzo 2025: l’ombra di una corsa contro il tempo

Leggi su Sbircialanotizia.it

Crolla il silenzio in un soffio e quell’ospedale si trasforma in un luogo di ansia palpabile: Rossella tenta l’impossibile per rianimare suo padre, mentre Fusco svanisce. Notizie di una sparatoria raggiungono Palazzo Palladini, seminando turbamento fra i residenti. Noi scrutiamo ogni dettaglio e ci chiediamo come possa evolversi. Michele vive un evento straniante, colto solo . L'articolo Unaldi10di unailè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.