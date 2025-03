Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Fusco Spara a Michele!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Unal: le condizioni disono disperate. Gennaro s’intrufola nel suo appartamento per.Unal: Daniele entra armato in ospedale e tenta di uccidere Rossella!le fa da scudo! Il giornalista in bilico tra la vita e la morte! Guido cerca il conforto di Mariella! Gennaro ruba i files sul pc di Saviani!Il mese di Marzo 2025 sarà ricco di episodi ad alto carico emotivo. LeUnalsullepreannunciano grande suspense. Vedremo che Fusco, dopo essere stato raggiunto dall’avviso di garanzia, diventerà incontrollabile e, pieno di rabbia, si presenterà al cospetto di Rossella al fine di ucciderla! La pallottola, però, colpiràche verrà operato d’urgenza in condizioni critiche e disperate! Nel frattempo, tutti saranno in ansia per le sorti del giornalista.