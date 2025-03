Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 10 marzo: Michele lotta tra la vita e la morte

Leggi su Movieplayer.it

Ore drammatiche perSaviani, finito nel mirino di Fusco e rimasto colpito da un proiettile; ora il giornalistatra lae la. Ecco cosa vedremo nel prossimo episodio di Unal, in onda domani, lunedì 10, su Rai Tre. Sono ore difficili perSaviani: il giornalista infatti, è rimasto vittima della furia di Fusco e oratra lae la. È una puntata a dir poco drammatica quella di Unalche vedremo domani, in onda su Rai Tre alle 20.50. Dov'eravamo rimasti Nell'episodio precedente Fusco stava meditando di compiere un gesto terribile, che avrebbe avuto conseguenze sulle persone intorno a lui.Saviani nel frattempo, aveva ricevuto una bella notizia e aveva portato avanti il suo lavoro d'inchiesta. Ma per lui, il destino ha in serbo un tragico epilogo.