Un pomeriggio di risate in dialetto

Alle 15.30 la Compagnia Teatrale delle Favole di Lugo presenta al teatro Rasi ’La bursèta’ una commedia brillante in tre atti di Manuela Cortesi, per la regia di Franco Pezzi. La paradossale trama di questa commedia si snoda tra amori traditi, amori appena nati e amori ’per sempre’, in una sequenza di situazioni intrigate e caotiche create da personaggi che, con la loro comicità, danno vita a uno spettacolo durante il quale viene rappresentata con ironia e leggerezza la vita quotidiana di una famiglia dei nostri tempi, con le proprie debolezze e i propri segreti. Biglietti a 10 euro, 8 ridotti e 7 soci Capit.