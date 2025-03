Sport.quotidiano.net - Un passo dall’Eccellenza. Trodica senza ostacoli

Leggi su Sport.quotidiano.net

Monticelli 04 MONTICELLI (4-2-3-1): Melillo; Vallorani, Sosi, Natalini A, Canala (8’st Gabrielli); Veccia, Pietrucci (11’st Mariani Gibelleri); Vespa (28’st Palanca), Marini (40’st Nepi), Ippoliti (18’st Tatoscevic); Galli. All.: Padella.(3-4-3): Febbo; Ciccale, Emiliozzi, Ciaramitaro (12’st Berrettoni); Stroppa (7’st Cappelletti), Gobbi (7’st Candia), Becker (1’st Marcaccio), Panichelli; Antolini; Giovannini (18’st Ciucci), Chornopyshchuk. All.: Buratti. Arbitro: Pigliacampo di Pesaro. Reti: 10’ Chornopyshcuk, 30’, 38’ e 13’st Giovannini. Tutto troppo facile per ilin casa del Monticelli. La formazione di Buratti, padrona della situazione, mette sulla bilancia la maggiore qualità, cala il poker ed assapora ormai il profumo dell’Eccellenza. Pronti via e ilmette subito le cose in chiaro con la rete del vantaggio firmata da Chornopyshcuk, che oltretutto poco prima aveva colpito il palo.