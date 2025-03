Ilgiorno.it - Un intenso passo a due ispirato a Dostoevskij

Una due. La stagione della grande danza del Teatro Grande porta sul palco, martedì 11 marzo un’eccellenza assoluta del panorama coreografico contemporaneo, Saburo Teshigawara. Poliedrico artista e coreografo di fama internazionale, insignito del Leone d’Oro alla carriera della Biennale Danza 2022, Teshigawara tornerà sulle tavole del Grande portando una due insieme alla sua “musa“, storica collaboratrice e pluripremiata performer Rihoko Sato. Lo spettacolo si intitola The Idiot e si propone come una trasposizione senza parole dell’omonimo romanzo di Fëdor, come spiega lo stesso Teshigawara: "Ero cosciente circa l’impossibilità di creare un lavoro di danza partendo da questo capolavoro letterario, tuttavia questa difficoltà è stata la chiave per approcciare e creare qualcosa di completamente nuovo.