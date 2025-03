Lanazione.it - Un impegno senza sosta. La "Donna d’Agliana 2025" è l’infaticabile Angela Nesti

La "" è. Il riconoscimento è stato consegnato dal Comune, ieri mattina in sala consiliare. Un premio a sorpresa, secondo la consuetudine del riconoscimento "Donne", giunto alla sesta edizione.ha ringraziato commossa: "Mi fa piacere, non solo per la gratificazione personale, ma perché con questa iniziativa si ricorda il lungo lavoro per i diritti delle donne che ha una strada ancora lunga da fare per la valorizzazione delle donne sul territorio". Gli assessori Greta Avvanzo e Giulia Fondi, hanno evidenziato: "da tanti anni si dedica a iniziative per l’educazione alla genitorialità. Quest’anno ha proposto anche un corso di astronomia: una scoperta dell’universo educativa e di svago. E’ l’anima del gruppo “Letture ad alta voce“, dove ha creato una rete e un punto di ritrovo al quale il Comune può rivolgersi per varie iniziative".