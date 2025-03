Ilrestodelcarlino.it - "Un fenomeno in aumento"

Massimo Pierotti è amministratore di Eco Service srl, azienda con sede a Forlì e Rimini, di multiservizi e di pulizia industriale e logistiche. "Il settore della pulizia dell’imbrattamento per noi è un settore di nicchia. Ci occupiamo di pulizie industriali ordinarie e pulizie straordinarie presso enti pubblici e edifici privati. Purtroppo l’imbrattamento è unine il nostro lavoro, in questo campo, negli ultimi anni è aumentato notevolmente. Sono trent’anni che noi facciamo questo tipo di intervento e andiamo a ripulire i muri. Noi lavoriamo in tutta l’Emilia-Romagna, dove ildell’imbrattamento è diffuso, come nel resto d’Italia. Per molti giovani i graffiti sono una forma di espressione, ma a volte non si rendono conto che fanno danni all’immobile".