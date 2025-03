Ilrestodelcarlino.it - Un corso di cucito per adulti: iscrizioni

Promosso dal consiglio territoriale del Centro urbano in collaborazione con la Banca del Tempo di Ravenna, inizierà marted’ undipernei locali dell’ufficio di via Maggiore 122, al primo piano. Lezioni fino al 15 maggio, ogni martedì pomeriggio e giovedì mattina. e. Con l’aiuto delle volontarie della Banca del Tempo, le partecipanti potranno imparare i rudimenti dele realizzare un proprio progetto. Per informazioni e adesioni telefonare ai numeri 0544-485540 - 482043/44 tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30 oppure al 346-9468100.