"Un colpo di stato". Georgescu escluso dalle presidenziali dopo la vittoria al primo turno: è caos in Romania

È stata respinta la candidatura alle elezionidel candidato sovranista Calin. A decidere la sua esclusione l'Ufficio elettorale centrale della. La candidatura, stando all'emittente romena "Digi24", sarebbe stata respinta "su basi formali e sostanziali". A confermare la decisione della Commissione elettorale èanche il leader dell'Alleanza per l'unione dei Romeni (Aur), George Simion. "Il respingimento della candidatura di Calinè un nuovo abuso e una continuazione deldidel 6 dicembre", ha scritto Simion sulla propria pagina Facebook.l'annuncio, diversi sostenitori dipresenti davanti alla sede del Comitato hanno forzato le transenne installateforze dell'ordine, che sono intervenute per evitare violenze.è attualmente oggetto di un'indagine penale per incitamento contro l'ordine costituzionale e diffusione di informazioni false.