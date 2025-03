Serieanews.com - Un Campione d’Europa a un passo dal Napoli: la telefonata galeotta con ADL

Leggi su Serieanews.com

Ha vinto un Europeo, poteva vincere anche qualcos’altro: la storia di quellacon il presidente De Laurentiis e un “what if” grosso cosìUna undal: lacon ADL (Foto: Ansa) – serieanews.comImmaginate uno scenario alternativo in cui il, nella stagione 2022/23, avesse aggiunto un altroalla sua rosa, proprio nell’anno dello storico scudetto. Ebbene, ci siamo andati vicini.Federico Bernardeschi, oggi in MLS con la maglia del Toronto, ha svelato un retroscena che in pochi conoscevano: il suo passaggio in azzurro era praticamente fatto.A raccontarlo è lo stesso ex Juventus, intervistato da Il Mattino: “Sì, sono stato davvero tanto vicino alnel 2022. Il presidente chiamò il mio agente dell’epoca e la trattativa entrò nel vivo.