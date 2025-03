Ilrestodelcarlino.it - Un campione della solidarietà da ricordare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C'è chi viene ricordato per la sua opera solidale come il sindaco Francesco Zanardi che si prodigò per dare il pane ai bolognesi al giusto prezzo. Altri come il sindaco Matteo Lepore, saranno ricordati per l'alluvione di via Saffi, Città 30, per i cantieri che costringono i commercianti a chiudere le loro attività, per il ta-glio dei parcheggi, per gli 'espropri' dei portici e dei marciapiedi e per l'aumento, oltre ogni ragionevole misura, del biglietto dell'autobus. E per 'punire' ancora di più i bolognesi sarebbe pronto un secondo mandato.Tiziano Dalla Riva Risponde Beppe Boni Una cosa è certa: i residenti di Bologna si ricorderanno del sindaco Matteo Lepore per le limitazioni ai 30 all'ora, la valanga di cantieri in ua sola volta, il tram che ha sconvolto la circolazione. E' il sindaco che più di altri ha scontentato una buona parte dei cittadini anche se dovesse venire rieletto in caso di un'altra candidatura.