Un calcio ai luoghi comuni Maradonne sport e inclusione | Ci guidano passione e amicizia

È stata una partita in spiaggia, nell’estate del 2020, a far nascere le. Dopo cinque anni dalla sua nascita, la squadra dia sette femminile è l’esempio chee gioco possono veicolare l’, anche e soprattutto in uno spazio ancora a predominanza maschile. "Gli obiettivi sono gli stessi di allora: l’importante è condivideree valori senza farsi sopraffare da una competizione tossica". Così Caterina Migliore, componente della squadra, ha definito lo spirito delle, immutabile anche se le generazioni sono cambiate: "Anche chi non ha fatto parte della fondazione vive la squadra con la stessa indole". Tutto parte dalla scelta del nome: al rimando di Maradona si è aggiunto "donne" per riappropriarsi di un terreno solo maschile. Nel logo, sopra la M, c’è un’aureola quasi a desacralizzazione un Dio, come veniva visto il calciatore argentino, immagine di mascolinità tossica.