Ultraleggero precipita nel Cremonese | illeso il pilota milanese

Cremona, 9 marzo 2025 – Nuovo incidente che ha coinvolto unto nei cieli di Lombardia. È accaduto questa mattina, intorno alle undici, in un terreno agricolo in via cascina Colombare a Chieve, in provincia di Cremona. Questa volta però è riuscito l’atterraggio di emergenza e così il, un uomo di 55 anni, è uscitodall’abitacolo. Il racconto “Si è bloccato il motore e a quel punto sono riuscito ad effettuare un atterraggio di emergenza”, ha spiegato, neppure troppo spaventato, ai primi soccorritori. Il velivolo che stavando, un Tecnam P92, classico aereo da scuole volo con motore Rotax da 80 cavalli, è andato distrutto nella parte anteriore ed è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco. Il volo Il, ha preso il brevetto un anno fa ed era decollato dalla scuola volo di Dovera, da dove aveva preso a noleggio il P92 per un volo di un'ora diretto ad un campo attrezzato vicino a Piacenza.