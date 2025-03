Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: il club celebra il 117° anniversario dalla fondazione, le condizioni di Zielinski dopo l’infortunio

Leggi su Internews24.com

di Redazione, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione diNews 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Indice dei Contenutidi DOMENICA 9 MARZOdi SABATO 8 MARZOdi VENERDI’ 7 MARZOdi GIOVEDI’ 6 MARZOdi MERCOLEDI’ 5 MARZOdi MARTEDI’ 4 MARZOdi DOMENICA 9 MARZOInfortunio, problema al polpaccio e cambio forzato inMonza: la certezza è di non averlo fino alla sosta ma c’è un timore!Le sensazioni sulrimediata dainMonza: da Appiano Gentile filtra pessimismo.