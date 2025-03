Sportnews.eu - Ultima ora Jorge Martin, la notizia è appena arrivata: tifosi devastati

Il pilota spagnolo, detentore del titolo, non è ancora guarito: i problemi fisici lo tormentano ed è costretto a ritardare il suo rientro in MotoGP.Ha saltato la prima gara del campionato del mondo, il vincitore dello scorso mondiale,. Purtroppo, non ha potuto partecipare alla gara in Thailandia per via del dolore al polso, che lo ha costretto a operarsi e ad affrontare una lunga terapia. Eppure, lo spagnolo non è ancora pronto a fare ritorno in MotoGP. Quando tornerà in sella?Il pilota Aprilia(Sportnews.eu)Se lo chiedono in tanti, i suoinon vedono l’ora di ritrovarlo in pista, al suo debutto su Aprilia, dopo il mondiale conquistato su Pramac. Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per il campione del mondo, costretto a un lungo e difficile percorso riabilitativo alla mano sinistra, e potrebbe volerci un bel po’ prima di rivederlo in sella alla sua moto.