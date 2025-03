UFC 313 | Ankalaev nuovo campione dei pesi massimi leggeri battuto Pereira

Leggi su Sportface.it

Doveva essere un incontro molto equilibrato e dall’esito incerto, quello tra Magomede Alex, valido per l’UFC 313, e così è stato. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas, alla fine, a prevalere è stato il russo, che ha così strappato il titolo al brasiliano diventando ildei. In generale,è sembrato controllare meglio l’azione nell’ottagono, costringendo spesso ad arretrare l’avversario, che ha lavorato molto con i calci bassi senza però sortire l’effetto sperato. La difesa sui takedown da parte diha funzionato bene, ma il russo lo ha messo in difficoltà con lo striking per poi prevalere nel grappling a parete nel quarto round. La maggiore intraprendenza e capacità di prendere l’iniziativa ha premiato, che alla fine si è meritato il voto di tutti e tre i giudici, vincendo per decisione unanime.