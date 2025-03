Ucraina sotto attacco russo l’avvertimento di Musk | Se spengo Starlink l’esercito di Kiev crolla

Leggi su Open.online

è la spina dorsale delucraino. Tutta la loro prima linea crollerebbe se lo spegnessi». Sono queste le parole pubblicate su X de Elonin risposta a un utente che critica la linea adottata dagli Usa sulla guerra in. L’imprenditore ricorda chedel Paese invaso può accedere a Internet grazie al sistema di connessione satellitare della sua azienda. Da un lato, dunque, rigetta le accuse secondo cui l’amministrazione di Donald Trump si sarebbe schierata al fianco della Russia. Dall’altro ricorda che l’aiuto dipotrebbe terminare in ogni momento, come avvenuto con le forniture d’armi, la condivisione di informazioni di intelligence e le immagini satellitari, senza le qualidista affrontando maggiori difficoltà nel contrastare quello di Mosca.