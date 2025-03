Lapresse.it - Ucraina, Schlein: “Meloni vuole ancora consegnare sicurezza nazionale a Musk?”

“‘Se disattivo Starlink il fronte ucraino crolla’. Elonsta dimostrando che l’unica cosa cheè estendere il proprio impero economico, anche se questo vuol dire farlo sulla pelle di un popolo aggredito che in queste ore sta subendo l’ennesima offensiva. Come fa Giorgiaa volerle chiavi dellaitaliana aanche dopo aver sentito le sue ultime gravissime parole? Il governo cambi subito rotta e sul DL Spazio non si faccia dettare la linea da. Senza una rete satellitare europea efficiente e competitiva la difesa europea non potrà mai esistere”. Così la segretaria del Pd Elly.Le parole disi riferiscono alle ultime dichiarazioni di Elonche è tornato a chiedere che si arrivi subito alla pace ine ammonito che senza il suo sistema satellitare Starlink, la difesacrollerebbe subito, lasciando intendere di non averestaccato la spina.