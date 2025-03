Lapresse.it - Ucraina, Salvini: “Musk sbaglia, Nato garantisce pace”

“Noi stiamo bene nellada libero cittadino fa bene a suggerire quello che ritiene e io ritengo che l’Alleanza Atlantica sia fondamentale per garantire la. Secondo me da questo punto di vistacomeno quelli che a sinistra dicono di no aa prescindere. Secondo me il Governo avrebbe l’interesse domani mattina a firmare un contratto con Starlink che ha 7.000 satelliti in orbita, ma non perché mi sta simpaticoo perché tifo per Trump, perché ne andrebbe del miglioramento della sicurezza nazionale italiana. Sicuramente di mettermi in mano dei francesi non ho nessuna voglia e nessuna intenzione”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo, dopo che nei giorni scorsi aveva attaccato il presidente francese dandogli del “matto”.