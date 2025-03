Thesocialpost.it - Ucraina: incendio a Zaporizhzhia. I droni russi colpiscono le infrastrutture

Un grandeè divampato in una struttura infrastrutturale critica nell’oblast di, in, a seguito di un attacco di. L’evento, confermato dal governatore regionale Ivan Federov, ha avuto ripercussioni sulle forniture di gas nella regione.Secondo quanto riferito da The Kyiv Independent, l’attacco è avvenuto tra le 22:30 e le 23:00 ora locale, quando esplosioni multiple sono state udite nell’area colpita. A seguito dell’impatto, le autorità locali hanno annunciato la limitazione delle forniture di gas, un danno significativo per una regione già messa a dura prova dal conflitto in corso.In risposta alle operazioni russe, il gruppo partigiano Atesh ha dichiarato di aver sabotato una linea ferroviaria che collega la Crimea occupata con le posizioni militari russe nell’oblast di