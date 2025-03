Ucraina Crosetto Soldati italiani solo per missione internazionale Onu

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa, Guido, è convinto che una soluzione per la pace insarebbe quella di schierare una forza di pace Onu ai confini. Lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera, rispondendo alla domanda se prima o poi ci saranno deia presidiare il confine ucraino. “Questo dibattito è surreale e prematuro allo stesso tempo. Perchè la tregua sarà figlia di condizioni che dovranno essere accettate da tutti e quindi anche dai russi. Questa è la preoccupazione dell’Unione europea, che non è prevista a quel tavolo. Per rispondere alla domanda, su quel confine per me può essercil’Onu o unadi peace-keeping che unisca quasi tutto il mondo, come in Libano. E l’Italia ha sempre partecipato alle missioni Onu” ha detto.