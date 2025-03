Thesocialpost.it - Ucraina, così Trump “traditore” aiuta Putin a vincere la guerra

Leggi su Thesocialpost.it

La politica di Donaldnei confronti della Russia sta regalando a Vladimirvantaggi strategici che il Cremlino inseguiva da anni. Questa è la tesi dell’ex comandante supremo della NATO Phil Breedlove, secondo cui le recenti scelte americane stanno indebolendo l’Occidente nel negoziato sul futuro dell’. Se gli Stati Uniti continuano a trattare Mosca come un interlocutore privilegiato, escludendo Europa e Kiev, il rischio è quello di legittimare le pretese russe senza ottenere nulla in cambio.Le due grandi concessioni americane aSecondo Breedlove,ha già fatto due enormi regali a Mosca. Il primo è accettare che la Russia possa decidere il futuro dell’Europa trattando solo con Washington, senza coinvolgere i partner europei. Il secondo è aprire un negoziato sul futuro dell’senza includere Kiev, come se fosse un semplice affare tra superpotenze.