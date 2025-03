Iltempo.it - Ucraina, assalto di Mosca: preso il villaggio di Sumy e riconquistata Lebedevka

Mentre gli Stati Uniti intensificano il congelamento del sostegno militare a Kiev, la Russia continua ad attaccare in maniera massiccia l'. Dopo l'ennesima notte di bombardamenti,ha annunciato una doppia vittoria. Secondo un comunicato del ministero della Difesa, le forze del Cremlino hannoil controllo di Novenkoye, nella regionedi, e riconquistato, nel Kursk. Per l'esercito ucraino la situazione più difficile al momento è proprio nella regione occupata del Kursk, dove, anche grazie al supporto delle truppe nordcoreane, i russi negli ultimi giorni avrebbero interrotto le linee di approvvigionamento e controllerebbero quasi tutte le vie di fuga. Come riporta oggi il Corriere della Sera, leggendo le analisi di giornalisti ucraini o di esperti di cose militari, si deduce che la "battaglia per Kursk stia arrivando al suo epilogo" e che "lo Stato maggiore di Kiev sarà presto costretto a ordinare di tornare sulle linee di partenza il più velocemente possibile".