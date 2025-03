Cataniatoday.it - Ubriachi minacciano il barista per avere alcolici gratis: arrestati

La polizia di Acireale ha arrestato due uomini di 46 anni, entrambi pregiudicati e originari di Grammichele, per una serie di reati commessi nel giorno di martedì grasso. I due, in evidente stato di ebbrezza, hanno tentato di farsi servire bevande alcoliche gratuitamente in un bar del centro di.