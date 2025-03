Justcalcio.com - Tuttosport – tutta la verità sul mancato ritiro pre partita

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-09 14:18:00 Torino, l’ultimo titolo di:Più leggerezzaUn’immagine su tutte, lunedì sera, al momento del gol di Thuram col Verona: Yildiz, Nico Gonzalez e Koopmeiners, non appena la rete si gonfia, all’unisono, cadono sulle ginocchia, come se si fossero liberati le spalle da un vero e proprio macigno. «Testimonia quanto i ragazzi ci tengano, ma occorre trovare un giusto equilibrio: ce lo siamo detto e ripetuto in settimana – le parole del tecnico ieri -. I giocatori si caricano di tanta responsabilità, ma scendere in campo con quel peso finisce per dare un vantaggio all’avversario, soprattutto in casa. Il calcio, alla fine, è un gioco: non vanno sopiti l’entusiasmo, la voglia di creare e di prendersi dei rischi, perché i giocatori devono averli». Servirebbe più leggerezza, insomma, a dispetto degli eventi degli ultimi venti giorni.