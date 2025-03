Justcalcio.com - Tuttosport – Champions e Mondiale per Club”

2025-03-09 00:30:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da:MILANO – “Nesta? È stato un grande compagno di squadra, ne abbiamo vissute tante insieme. Poi al Milan è stato compagno di mio fratello. Bisogna fare i complimenti al Monza, perché hanno fatto una grande partita, ma altrettanto bravi i miei ragazzi a reagire al doppio svantaggio. Triplete? Hanno detto due, ma per me sono 3, anzi 4 perché c’è anche ilper. La nostra unica volontà è dare il successo ai nostri tifosi, cercheremo di fare tutte le partite senza guardare i calendari“. Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato il successo in rimonta dei nerazzurri per 3-2 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano contro il Monza fanalino di coda della Serie A.