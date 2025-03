Secoloditalia.it - “Tutta l’Italia” all’Eurovision: Gabry Ponte con la tarantella sovranista è il nuovo bersaglio dei radical chic

Leggi su Secoloditalia.it

Avviso ai custodi del politicamente corretto: “” dipotrebbe diventare ilinno pop italiano, come lo è stato per quasi mezzo secolono di Toto Cutugno. Latechno del dj e produttore torinese, che unisce immagini chiave del nostro Paese sta attirando le ire delle vestali rosse che vedono un inno al sovranismo.Il formidabile tormentone creato dal dj e produttore torinesecome jingle-sigla per l’ultimo festival di Sanremo, ma alla fase finale dell’Eurovision Song Contest, dal 13 al 17 maggio a Basilea in Svizzera, rappresenterà la Repubblica di San Marino. La scelta di ‘’ fatta sabato sera dalla giuria del San Marino Song Contest al Teatrodi Dogana conferma le previsioni della vigilia e dei bookmaker e lancia il pezzo in quell’arena dove pergareggerà invece Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’ dopo il forfait di Olly, vincitore a Sanremo.