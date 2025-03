Lanazione.it - Turismo soft, il Comune tira dritto. Al setaccio i metri quadri delle case: "Ospiti calcolati in base agli spazi"

FIRENZE"Negli apparamenti turistici sarà individuato uno specifico rapporto fra la superficie dell’immobile e il numero diammessi come consentito dal testo unico". Jacopo Vicini, assessore con delega al, si fa portavoce della mission di Palazzo Vecchio: mantere dritta la prua nella batta per disciplinare l’anarchia dell’overtourism. Un segnale politico evidente: a prescindere dall’impugnazione da parte del Consiglio dei ministri del Testo unico deldella Regione Toscana, ilha intenzione di continuare nel solco della legge votata e approvata a gennaio e che prevede che i Comuni del Granducato a più alta densità turistica (90 quelli così classificati in Toscana) e tutti i capoluoghi di provincia, possano regolare la locazione breve limitando gli airBnb e simili.