Trump vuole togliere le truppe dai paesi che non pagano la Nato

Il presidente americano Donaldtorna a bussare alla porta degli alleati dellae pare intenzioa ridisegnare la presenza delleamericane sul territorio europeo. Le indiscrezioni arrivano via stampa, dal quotidiano britannico The Daily Telegraph e da quello svedese Expressen, ed entrambe sono destinate ad avere contraccolpi nei rapporti tra le due sponde dell'Atlantico. La prima importante notizia è che gli Stati Uniti stanno valutando di ritirare circa 35.000 militari dislocati in Germania per trasferirli in Ungheria o comunque nell'Europa orientale, quindi più vicini all'area ucraina e russa. Le voci che giungono dalla Casa Bianca descrivono un«arrabbiato perché l'Europa sembra voler spingere per la guerra», mentre Washingtonintraprendere la strada delle trattative diplomatiche per fermare gli scontri tra Mosca e Kiev.