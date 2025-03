Laprimapagina.it - Trump “ironizza” su Zelensky: un ragazzo simpatico, un duro

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha dichiarato di non ritenere che Volodymyrsia riconoscente verso Washington. “Non penso chesia grato agli Stati Uniti”, ha affermatodurante un’intervista a Fox News.Rispondendo a una domanda sulla discussione avvenuta nello Studio Ovale,ha aggiunto. “È stato come togliere le caramelle a un bambino”. Il tycoon ha poi descritto il leader ucraino come “un, un”, sottolineando come sotto l’amministrazione Biden l’Ucraina abbia ricevuto ingenti aiuti finanziari dagli Stati Uniti.