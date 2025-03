Ilfattoquotidiano.it - Trovato morto con profonde ferite al capo un 58enne nel Bergamasco: ipotesi di omicidio

È statoquesta mattina 9 marzo Luciano Muttoni, 58 anni, all’interno di un appartamento di via Rossini, nel comune di Valbrembo in provincia di Bergamo. Il corpo dell’uomo presentavaal, compatibili con un’aggressione con un’arma contundente. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo sotto il coordinamento della procura.Secondo le prime informazioni raccolte da Bergamonews, a trovare il corpo sarebbe stato un assistente sociale intorno alle 9 del mattino, ma la dinamica del ritrovamento non è ancora del tutto chiara. Alcuni vicini hanno riferito che da giorni Muttoni non rispondeva alle chiamate, alimentando il sospetto che qualcosa non andasse. “Lo chiamavano da qualche giorno, al telefono non rispondeva”, ha dichiarato un residente della zona.