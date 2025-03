Trovato morto a Garbagnate Carmine Gallo, il superpoliziotto indagato per l dossieraggi illegali

Leggi su Ilnotiziario.net

, ex poliziotto di 66 anni e figura centrale dell’inchiesta sul caso Equalize, è statonella sua abitazione diMilanese, dove si trovava agli arresti domiciliari dallo scorso ottobre. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto per un malore, probabilmente un infarto. La Procura di Milano ha disposto l’autopsia per .