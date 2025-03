Padovaoggi.it - Trovato con 40 dosi di cocaina addosso, finisce in carcere

Continua l'attività antidroga non solo a Padova, ma anche nei comuni della provincia. In uno dei tanti servizi è finito in trappola un volto noto alle forze dell'ordine a cui era stata già data una possibilità di cambiare stile di vita, ma che di fatto non è stato in grado di cogliere. Nella.