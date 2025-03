Liberoquotidiano.it - Trieste, spento l'incendio all'ex ospedale militare

Leggi su Liberoquotidiano.it

E' statodomenica mattina il violentodivampato sabato all'exdi. Fino all'alba i Vigili del fuoco hanno operato nell'edificio abbandonato per bonificare la zona ed evitare che le fiamme riprendessero vigore. Fino alle 8 non è stato possibile entrare per accertare che dentro non ci siano vittime ma si ipotizza che non siano coinvolte persone.