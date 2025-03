Secoloditalia.it - Tributo a Lovecraft, maestro dell’horror ma anche collezionista di ansie universali

Leggi su Secoloditalia.it

Prima di Stephen King e di George R.R. Martin, c’era Howard Phillips. Ed è stato probabilmente lui a preparare il terreno a John Ronald Reul Tolkien, sebbene la critica sia stata più interessata a rilevare le divergenze e non le affinità tra i due maestri del fantastico. Mancano due anni ai novant’anni dalla morte di uno dei più grandi interpreti dell’oscuro, avvenuta il 15 marzo del 1937, e l’editore Castelvecchi si è già portato avanti, mandando in libreria Yog-Sothothery. Oltre la soglia dell’immaginario di H.P., raccolta curata dal giornalista e accademico Salvatore Santangelo (conosciuto ai più per le analisi geopolitiche).Sei saggi scritti da altrettanti autori rigorosamente made in Abruzzo. Oltre Santangelo, le firme sono quelle di Angelo Clementi, Virginia Como, Pietro Guarriello, Adriano Monti Buzzetti Colella e Miska Ruggeri.