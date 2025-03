Thesocialpost.it - Tremendo incidente in strada: scontro fra tre auto. Interviene l’elisoccorso

Un gravele si è verificato lungo la statale 640, tra Agrigento e Caltanissetta, all’altezza del centro commerciale “Le Vigne”. L’impatto, che ha coinvolto trevetture, ha causato diversi feriti, uno dei quali versa in gravi condizioni.Intervento dele soccorsi sul postoSul luogo delloè intervenuto un elicottero del 118 per trasportare il ferito più grave in una struttura ospedaliera specializzata. Diverse ambulanze, i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri hanno raggiunto rapidamente il luogo per prestare soccorso e gestire la situazione.Cause dell’e traffico in tiltLe cause dellorestano al momento ancora da chiarire. L’ha provocato la paralisi del traffico lungo la carreggiata in direzione Agrigento, con disagi significativi per glimobilisti.